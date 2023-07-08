Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля

Россия запросила новое открытое заседание Совете Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на 11 июля. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются», — написал он.

Полянский добавил, что Россия запросила британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран.

Ранее прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело «Северных потоков» в Швеции, заявил о скором завершении расследования подрыва. Он сообщил, что расследование приближается к финальной стадии и осенью прокуратура сможет занять позицию по вопросу обвинения.