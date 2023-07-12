Модель Эмили Ратаковски заметили в прозрачном платье на кладбище во Франции

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летнюю знаменитость заметили в платье коричневого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что телезвезда посетила кладбище во Франции. При этом волосы она предпочла распустить, а на лицо нанесла нюдовый макияж. В качестве обуви манекенщица выбрала сандалии на плоском ходу.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски в комментариях под публикацией. «Красотка», «Прекрасная серия», «Выглядишь потрясно», «Обожаю Эмили», «Красивая», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне Эмили Ратаковски прошла по улице в откровенной одежде. Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци сняли знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.