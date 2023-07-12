Губернатор рассказал о ситуации с ливнями и селями на Кубани

Губернатор Кондратьев заявил, что в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков

Погода продолжает проверять на прочность курорты Кубани. Об этом, рассказывая о ситуации с ливнями и селями в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков», — написал глава региона.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб эвакуировали туристические группы из палаточных лагерей в лесу и маломобильных местных жителей — всех отправили в четыре пункта временного размещения (ПВР).

Помимо этого, в районе поселка Новомихайловский близ автодороги сошел сель, из-за чего движение временно осуществляется по одной полосе. Как сообщил Кондратьев, осадки в регионе пока прекратились, уровень воды в реках падает, в настоящее время идет откачка воды с федеральных дорог и расчищаются подтопленные территории.

Губернатор Краснодарского края напомнил, что во многих городах на побережье Черного моря действует штормовое предупреждение. Он призвал жителей и гостей Кубани быть осторожными и не купаться в такую погоду.

Ранее в сети появились кадры перекрытой федеральной трассы М-4 «Дон», где сошли сели и прошел ливень. На опубликованных кадрах видно, что движение по четырехполосной дороге в обе стороны приостановлено, так как полностью затоплен один из участков трассы. Трасса М-4 «Дон» растягивается на 1589 километр по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросийск.