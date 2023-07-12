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12:24, 12 июля 2023Бывший СССР

Депутат Рады попыталась выбросить взятку за забор дачи

НАБУ: депутат Рады попыталась выбросить за забор дачи взятку

Депутат Верховной Рады Украины пыталась выбросить за забор взятку, в получении которой ее обвиняют правоохранители. Видеозапись инцидента опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как депутат с предметом, похожим на пачку денег, в домашнем халате спешно перемещается по двору дачи, затем перебрасывает его за забор. На второй части ролика следователь показывает под забором рассыпанные на земле доллары.

Накануне 11 июля НАБУ сообщило о выдвинутом подозрении в коррупции в отношении одной из депутатов Рады. Ведомство не указало ее имени, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет о депутате от партии «Слуга народа» Людмиле Марченко.

Ее обвиняют в получении взятки в 5,3 тысячи долларов. По версии следствия, она вместе со своей помощницей помогала уклонистам от призыва незаконно выезжать за границу.

Ранее стало известно, что Главное управление разведки (ГУР) Украины за 10 тысяч долларов помогает уклонистам выезжать за границу. Впоследствии спецслужба заставляет таких людей становиться агентами, шантажируя возможностью возбуждения уголовного дела за взятку.

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    Александр Слабиев
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