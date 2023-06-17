ГУР Украины уличили во взятках от уклонистов и их вербовке

РИА Новости: ГУР Украины берет $10 тысяч с уклонистов от мобилизации и вербует их

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уличили в том, что его сотрудники берут взятки от уклонистов от мобилизации и их вербовке. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на источник в ГУР.

Как рассказал собеседник агентства, уклонисты, в частности, в Киеве, за 10 тысяч долларов приобретают справки о том, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины. По его словам, таким образом «уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины».

При этом, подчеркнул он, в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этом гражданам грозит уголовное преследование.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней. 13 июня в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию.