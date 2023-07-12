Медведь напал на решившего защитить собаку российского сторожа

На курильском острове Итуруп медведь напал на решившего защитить собаку сторожа

На курильском острове Итуруп медведь напал на сторожа, который пытался защитить свою собаку от его нападения. Об этом сообщила пресс-секретарь агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Татьяна Бехтенева, ее цитирует РИА Новости.

«Мужчина вышел во двор на лай собаки и увидел, что на нее напал медведь. Сторож попытался отогнать непрошеного гостя, но в результате медведь кинулся на человека», — сообщила она.

Бехтенева добавила, что нападение медведя произошло в селе Горячие Ключи, мужчину госпитализировали в Курильскую ЦРБ, угрозы его жизни нет. После нападения хищника охотоведы дежурили вблизи села, но медведь больше не появлялся.

Ранее в Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником.