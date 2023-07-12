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08:50, 12 июля 2023Россия

Медведь напал на решившего защитить собаку российского сторожа

На курильском острове Итуруп медведь напал на решившего защитить собаку сторожа

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

На курильском острове Итуруп медведь напал на сторожа, который пытался защитить свою собаку от его нападения. Об этом сообщила пресс-секретарь агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Татьяна Бехтенева, ее цитирует РИА Новости.

«Мужчина вышел во двор на лай собаки и увидел, что на нее напал медведь. Сторож попытался отогнать непрошеного гостя, но в результате медведь кинулся на человека», — сообщила она.

Бехтенева добавила, что нападение медведя произошло в селе Горячие Ключи, мужчину госпитализировали в Курильскую ЦРБ, угрозы его жизни нет. После нападения хищника охотоведы дежурили вблизи села, но медведь больше не появлялся.

Ранее в Черемховском районе Иркутской области медведь напал на мужчину, который собирал черемшу. Пострадал 40-летний местный житель из села Онотка — он направлялся на лодке к берегу реки для сбора дикорастущего лука, где был атакован хищником.

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    Анастасия Шейкина
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