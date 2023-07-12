Зеленский предложил главе МО Великобритании ежедневную благодарность украинцев

Зеленский предложил главе МО Великобритании, чтобы украинцы благодарили его каждое утро

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Минобороны (МО) Великобритании Бену Уоллесу, чтобы украинцы благодарили его каждое утро за предоставленную военную поддержку. Его слова приводит ТАСС.

«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим [за военную поддержку]. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Великобритании]», — сказал он. Зеленский также попросил Уоллеса написать ему, как следует благодарить. «Я так и поблагодарю», — добавил президент.

Лидер страны спросил у министра обороны Украины Алексея Резникова, плохие ли у него отношения с коллегой из Великобритании. Отвечая, глава оборонного ведомства рассказал, что они прекрасные. Кроме того, Резников публично поблагодарил Уоллеса за помощь Лондона по просьбе президента Украины. Зеленский также попросил министра позвонить коллеге.

Ранее Уоллес попросил Украину больше не выражать благодарность за поставленное оружие Западом. Как отметил британский министр, поспешность украинцев получить всю возможную помощь привела к тому, что они не всегда благодарили за поставки вооружения. «Знаете, мы не Amazon», — добавил он.