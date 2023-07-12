РИА Новости: НАТО внедряла в вузах Украины методички по организации политических акций

Страны НАТО внедряли в вузах Украины методички по организации политических акций. Как сообщает РИА Новости, в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) были найдены пособия по «активному гражданству» и «демократии», в которых подробно расписывалась последовательность действий.

Стало известно, что книги были напечатаны в 2019 году на украинском языке. Одна из них, «Демократия: от теории до практики», создавалась на средства из фондов стран Североатлантического альянса, в том числе Канады, США и Великобритании.

Студентам предлагалось провести какую-либо общественно-политическую акцию или реализовать проект, для этого им рекомендовали широко использовать соцсети для достижения максимального эффекта.

В одной из школ Волновахи было обнаружено методическое пособие для учителей, преподающим молодежи в возрасте от 13 до 17 лет, «Жизненные навыки для активного гражданства», его создание было профинансировано за счет Европейского союза (ЕС).

Ранее заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Мариуполя Нина Матусова рассказала, что в учреждения по разнарядке поступали книги с героизацией украинских националистов, в том числе Степана Бандеры.

