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05:22, 12 июля 2023Мир

Стало известно о падении морального духа в рядах ВСУ

NYT заявила о падении морального духа ВСУ из-за ранений и смертей сослуживцев

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат. Об этом заявил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с украинским сержантом.

Военный ВСУ, представившийся Игорем, рассказал, что обучение в западных странах отличается от ситуации в зоне боевых действий. По его словам, «зеленые новобранцы» сталкиваются падением духа и становятся деморализованными на фоне ранений и смертей солдат.

Ранее иностранный наемник Рис Бирн назвал ужасом контрнаступление ВСУ. Он рассказал, что у подразделения из 40 человек не было прикрытия с воздуха, кроме того, в ходе контрнаступления два танка покинули свои позиции. До этого бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн допустил полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель.

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    Марина Совина
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