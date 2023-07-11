На Западе допустили полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner допустил полное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшую пару недель.

«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил эксперт.

Экс-аналитик ЦРУ указал, что украинским властям следует задуматься о переговорах с Россией, чтобы избежать более тяжелых последствий для страны.

По мнению Макговерна, российские войска в случае необходимости могут беспрепятственно пересечь Днепр и выйти к Одессе, после чего будут диктовать более жесткие условия.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек Украине территориальные потери, в частности Одессы, из-за провокационных решений на саммите НАТО.

