Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 11 июля 2023Мир

На Западе допустили полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner допустил полное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшую пару недель.

«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил эксперт.

Экс-аналитик ЦРУ указал, что украинским властям следует задуматься о переговорах с Россией, чтобы избежать более тяжелых последствий для страны.

По мнению Макговерна, российские войска в случае необходимости могут беспрепятственно пересечь Днепр и выйти к Одессе, после чего будут диктовать более жесткие условия.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек Украине территориальные потери, в частности Одессы, из-за провокационных решений на саммите НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

    Раскрыт план Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

    Лавров назвал сроки продолжения конфликта на Украине

    Иностранный наемник назвал ужасом контрнаступление ВСУ

    Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

    Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

    Российский морпех рассказал об изменении тактики ВСУ

    В России раскрыли детали заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

    Мужчина проглотил живую ящерицу после обвинения в изнасиловании

    Эмилия Кларк описала неловкую постельную сцену между Дейенерис и Джоном Сноу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости