Полковник Макгрегор предрек Украине потерю Одессы из-за провокаций на саммите НАТО

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom предрек Украине территориальные потери, в частности Одессы, из-за провокационных решений на саммите НАТО.

«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить (президента России Владимира) Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы», — уточнил офицер из США.

По мнению Макгрегора, у России есть достаточное количество ресурсов для подобного шага. Полковник также добавил, что Москва, в отличие от запада, не стремится к эскалации конфликта и защищает только российские территории, поэтому до сих пор не взяла город под контроль.

Экс-советник Пентагона заключил, что НАТО может спровоцировать обострение конфликта по итогам саммита в Вильнюсе.

Ранее журнал Foreign Affairs писал, что НАТО следует отказать Украине в членстве из-за возможных рисков. Отмечается, что прием Украины поставит альянс перед выбором между конфликтом с Россией и капитуляцией в нем, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всех стран-участниц.

