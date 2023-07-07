НАТО посоветовали отказаться от членства Украины

Foreign Affairs: НАТО следует отказать Украине в членстве из-за возможных рисков

НАТО следует отказать Украине в членстве из-за возможных рисков, с таким советом выступили авторы материала в американском издании Foreign Affairs.

«Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. Сопротивление Киева российской агрессии было героическим, но в конечном итоге государства делают то, что отвечает их личным интересам. И здесь преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс», — сказано в статье.

Отмечается, что прием Украины поставит альянс перед выбором между конфликтом с Россией и капитуляцией в нем, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всех стран-участниц. Издание подчеркивает, что на саммите альянса в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Киева.

Кроме того, авторы считают, что современный конфликт высокой интенсивности между обычными вооруженными силами требует невероятного количества ресурсов. Если Украина присоединится к альянсу, бремя поиска ресурсов для защиты Украины за исключением ядерной войны, вероятно, непропорционально ляжет на США. При этом Вашингтон уже сталкивается с серьезными потребностями в ресурсах и рискует быть загнанным в угол, говорится в статье.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. По его мнению, это произойдет в любом случае.