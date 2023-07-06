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21:40, 6 июля 2023Мир

В США рассказали о планах НАТО вторгнуться на Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО планирует вторжение на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор сообщил, что НАТО планирует вторжение на Украину. По его словам, страны-участницы альянса намерены провести интервенцию в страну. «Это произойдет в любом случае», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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