В США рассказали о планах НАТО вторгнуться на Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО планирует вторжение на Украину

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор сообщил, что НАТО планирует вторжение на Украину. По его словам, страны-участницы альянса намерены провести интервенцию в страну. «Это произойдет в любом случае», — подчеркнул он.