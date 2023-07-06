Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО — в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — может быть введен на Украину после саммита альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Его слова приводит ТАСС.

Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует организовать ядерную провокацию в стране, чтобы добиться ввода войск НАТО из Польши и прибалтийских республик.

«Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В Офисе президента [Украины] такая формула активно обсуждается», — допустил он.

По мнению Рогова, польские элиты интересуются областями на Западной Украине — не только Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областям, но и другими территориями.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.