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05:59, 6 июля 2023Бывший СССР

Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину

Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Рогов

Владимир Рогов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО — в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — может быть введен на Украину после саммита альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Его слова приводит ТАСС.

Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует организовать ядерную провокацию в стране, чтобы добиться ввода войск НАТО из Польши и прибалтийских республик.

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«Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В Офисе президента [Украины] такая формула активно обсуждается», — допустил он.

По мнению Рогова, польские элиты интересуются областями на Западной Украине — не только Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областям, но и другими территориями.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.

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    Марина Совина
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