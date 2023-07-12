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14:00, 12 июля 2023Экономика

Логотип Сбера появился на крыше штаб-квартиры банка на высоте более 200 метров

Логотип Сбера диаметром 15 метров разместили на кровле здания в Москве

Фото: пресс-служба Сбера

Движущийся логотип Сбера диаметром 15 метров разместили на стеклянной кровле здания штаб-квартиры банка в Москве на Кутузовском проспекте, 32. Логотип находится на высоте более 200 метров, что делает его самой высоко расположенной крышной конструкцией в России.

Этот элемент не имеет аналогов в стране по техническим характеристикам. Его масса — 28 тонн, а площадь информационного поля — 177 квадратных метров. При этом логотип банка вращается со скоростью один оборот в минуту, благодаря чему становится заметным с разных ракурсов. Необычен и способ установки конструкции. В силу большой высоты монтаж осуществлялся с вертолета Ка-32 — для этого потребовалось три монтажных дня и 18 вылетов.

«Крышная конструкция в виде логотипа Сбера стала своего рода венцом главного здания банка и еще больше увеличила его высоту. Поскольку конструкция имеет поворотный механизм, её разработка и установка имели скорее машиностроительный, чем строительный характер. Чтобы установить конструкцию на стеклянную кровлю на высоте более 200 метров, нам пришлось решить целый ряд сложнейших задач и задействовать для этого вертолёт. Установке предшествовала масштабная подготовительная работа: мы продували конструкцию в аэродинамической трубе, чтобы удостовериться, что она выдержит сильные ветра, получили положительное заключение Мосэкспертизы, изучили проверочные расчёты нескольких проектных институтов. Аналогичных по конструктивной сложности решений в России нет, так что это действительно уникальный объект, который, я уверен, будет привлекать внимание москвичей и гостей столицы», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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    Алена Шаповалова
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