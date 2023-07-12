Агата Муцениеце показала обустройство своего загородного дома

Актриса Агата Муцениеце показала обустроенный участок возле загородного дома

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала подписчикам в своем Telegram-канале, как выглядит двор вокруг ее загородного дома в Подмосковье.

На фотографиях, опубликованных звездой, можно увидеть дорожки из каменных плит и гравия, ухоженный газон, а также несколько деревьев и светильников. На один из снимков также попали крыльцо и часть крыши.

«Ну я не могу не похвалиться. Вот так сейчас выглядит наш двор с детками! Скоро поедем жарить свой первый шашлык, на своем участке, в своем доме! Всю зарплату потратила!» — призналась звезда.

В июле актриса Марина Федункив сообщила, что они вместе с супругом владеют квартирой в Москве и загородным домом, где проводят большую часть времени. По словам звезды, у них нет большого участка для выращивания фруктов и овощей, а только небольшая зеленая зона.