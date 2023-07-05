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11:01, 5 июля 2023Среда обитания

Звезда Comedy Woman рассказала о жизни в деревне

Звезда Comedy Woman Федункив рассказала, что в детстве жила в деревне у бабушки и дедушки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив рассказала, что в детстве жила летом у бабушки и дедушки в деревне. Этот опыт ей очень нравился. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что посещала многие мероприятия в деревне и могла прийти на свадьбу к незнакомым людям. «Жила я в деревне у бабушки с дедом, у нас все было на виду. Страха не было никакого, а любопытства хоть отбавляй. Нравилось наблюдать за людьми, за ситуациями, представлять себя на их месте, играть маленькую роль в их событии», — рассказала Федункив.

На данный момент актриса вместе с супругом владеет квартирой в Москве и загородным домом, где проводит большую часть времени. По словам звезды, у них нет большого участка для выращивания фруктов и овощей, а только небольшая зеленая зона.

Ранее актер, звезда сериала «Молодежка» Владимир Зайцев рассказал, что после самоизоляции во время пандемии COVID-19 вместе с семьей переехал на дачу. До пандемии Зайцев владел дачей около 15 лет, однако проводил там несколько дней в году.

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    Нина Ташевская
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