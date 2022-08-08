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Звезда сериала «Молодежка» рассказал о переезде на дачу

Российский актер Владимир Зайцев рассказал, что во время пандемии переехал на дачу

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер, звезда сериала «Молодежка» Владимир Зайцев рассказал, что после самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с семьей переехал на дачу. Подробностями он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

До начала пандемии Зайцев владел дачей около 15 лет, однако проводил там несколько дней в году. В период самоизоляции семья актера переехала туда, а после осталась там жить.

«Вся жизнь была в Москве. А теперь мы приросли к даче и стали жить на ней, в городе я теперь не могу спать. И оказалось, что на даче такое количество дел… Приходится разрываться», — уточнил Зайцев.

В марте 2022 года российская актриса Марина Федункив назвала свой загородный дом около города Троицк лучшим местом в мире. Туда она приезжает восстанавливать силы и отвлекаться от городской суеты. По словам артистки, именно о таком доме она мечтала.

Нина Ташевская
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