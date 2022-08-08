Звезда сериала «Молодежка» рассказал о переезде на дачу

Российский актер Владимир Зайцев рассказал, что во время пандемии переехал на дачу

Российский актер, звезда сериала «Молодежка» Владимир Зайцев рассказал, что после самоизоляции во время пандемии коронавируса вместе с семьей переехал на дачу. Подробностями он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

До начала пандемии Зайцев владел дачей около 15 лет, однако проводил там несколько дней в году. В период самоизоляции семья актера переехала туда, а после осталась там жить.

«Вся жизнь была в Москве. А теперь мы приросли к даче и стали жить на ней, в городе я теперь не могу спать. И оказалось, что на даче такое количество дел… Приходится разрываться», — уточнил Зайцев.

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