У грибов обнаружили противораковый механизм

В Вагенингенском университете обнаружили противораковый механизм у грибов

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах обнаружили, что некоторые грибы, возможно, используют необычный тип клеточного деления, чтобы снизить вероятность мутаций, вызывающих появление раковых клеток. Они образуют вспомогательные боковые клетки, где ядро с ДНК проверяется на «качество». Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology and Molecular Biology Reviews.

Известно, что риск рака увеличивается с каждым клеточным делением, поскольку во время деления могут происходить ошибки в ДНК. Следовало бы ожидать, что долгоживущие и крупные виды, например, слоны, болеют раком чаще, чем мыши. В 1975 году Ричард Пето обнаружил, что на самом деле существует очень небольшая разница в риске возникновения рака у разных животных, что известно под названием парадокса Пето.

Парадокс Пето можно объяснить наличием противораковых механизмов, которыми обладают долгоживущие виды. В новой работе ученые продемонстрировали противораковый механизм, существующий у грибов. Ранее было показано, что в грибковом мицелии могут происходить мутации, которые дают конкретным клеточным ядрам преимущество, но снижают приспособленность всего мицелия в целом, что было названо ядерным раком (англ. nucleus cancer).

Ученые предположили, что долгоживущие, медленно растущие грибы, такие как виды, образующие «ведьминские кольца», которые могут жить сотни лет, должны иметь механизмы, снижающие риск ядерного рака. Этим механизмом может быть так называемое зажимное соединение, которое встречается только у грибов, образующих плодовые тела.

Зажимное соединение образуется при делении клеток мицелия, имеющих пару генетически различных ядер, или дикарион. Одно из ядер при копировании сначала мигрирует во временную боковую клетку, которая позже сливается с дочерней клеткой, оставляя структуру, похожу на зажим. Мутации ядра приводят к тому, что боковая клетка не может слиться с дочерней, поэтому в этом случае деление прерывается. Таким образом, мицелий имеет постоянный и низкий риск рака ядра, независимо от его размера и продолжительности жизни.