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13:37, 12 июля 2023Силовые структуры

Нарышкин сообщил о постоянном мониторинге СВР ситуации на Запорожской АЭС

Нарышкин: СВР в постоянном режиме получает данные о ситуации на Запорожской АЭС
Начало событий в новости Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России мониторит ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.

По его словам, российская разведка в постоянном режиме получает данные о состоянии станции. Часть получаемой информации СВР обнародует, в том числе той, что касается возможных провокаций Украины на АЭС.

Ранее Нарышкин сообщил, что обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом ситуацию на Украине, вместе они «думали, что с ней делать». Телефонный разговор руководителей двух разведок состоялся в конце июня и длился около часа. Условия для переговоров Москвы и Киева еще должны созреть, добавил он.

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    Любовь Ширижик
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