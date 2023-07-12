Нарышкин сообщил о постоянном мониторинге СВР ситуации на Запорожской АЭС

Нарышкин: СВР в постоянном режиме получает данные о ситуации на Запорожской АЭС

Начало событий в новости Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины

Служба внешней разведки (СВР) России мониторит ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.

По его словам, российская разведка в постоянном режиме получает данные о состоянии станции. Часть получаемой информации СВР обнародует, в том числе той, что касается возможных провокаций Украины на АЭС.

Ранее Нарышкин сообщил, что обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом ситуацию на Украине, вместе они «думали, что с ней делать». Телефонный разговор руководителей двух разведок состоялся в конце июня и длился около часа. Условия для переговоров Москвы и Киева еще должны созреть, добавил он.