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12:48, 12 июля 2023Силовые структуры

Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ по поводу Украины

Глава СВР Нарышкин заявил о телефонной беседе с главой ЦРУ Бернсом о ситуации на Украине
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом ситуацию на Украине, вместе они «думали, что с ней делать». Об этом рассказал глава СКР, сообщает ТАСС.

Телефонный разговор руководителей двух разведок состоялся в конце июня и длился около часа.

По словам главы СВР, предлогом для беседы с американской стороны стали события 24 июня. Однако основная часть разговора с Бернсом касалась событий на Украине. Условия для переговоров Москвы и Киева еще должны созреть, добавил Нарышкин.

Он считает, что возможность личной встречи с Бернсом сохраняется.

30 июня The Wall Street Journal сообщил, что глава ЦРУ позвонил Нарышкину через несколько часов после начала мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Бернс сообщил директору СВР о непричастности США к происходившему, а также о том, что Вашингтон не стремится «обострить напряженность». Глава ЦРУ хотел донести мысль, что США не вовлечены в попытку мятежа, и она является внутренним делом России.

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    Любовь Ширижик
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