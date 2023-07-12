Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 12 июля 2023Мир

В Венгрии заявили о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Министр обороны Венгрии: Украина не готова к вступлению в НАТО

Фото: Reuters

Украина не готова стать членом НАТО и поэтому не получила приглашения в альянс. Такое заявление сделал министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, пишет РИА Новости.

По его словам, к этому также не располагает текущая ситуация.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине сообщили о разочаровании итогами саммита НАТО. По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, итоги мероприятия вызвали в Киеве смешанные чувства. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — отметила депутат.

При этом президент США Джо Байден счел неважным вопрос членства Украины в НАТО. «Зеленский понимает следующее: в НАТО он сейчас или нет — к делу не относится, пока у него есть [взятые на себя западными странами] обязательства», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    Лавров заявил о гарантиях безопасности для РФ в рамках переговоров по Украине

    Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины

    Россияне все чаще начинают готовиться к смерти заранее. Кто им в этом помогает и за что они отдают деньги?

    Лавров оценил мирные инициативы КНР, Бразилии и Африки по Украине

    Лавров обвинил Киев в отказе от мирных инициатив Китая и Африки

    В Венгрии заявили о неготовности Украины к вступлению в НАТО

    Азиатская страна разрешила россиянам безвизовый въезд

    Пессимизм лидеров стран НАТО на саммите объяснили

    Назван срок передачи «Троицы» Рублева в пользование РПЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости