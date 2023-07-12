В Венгрии заявили о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Министр обороны Венгрии: Украина не готова к вступлению в НАТО

Украина не готова стать членом НАТО и поэтому не получила приглашения в альянс. Такое заявление сделал министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, пишет РИА Новости.

По его словам, к этому также не располагает текущая ситуация.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине сообщили о разочаровании итогами саммита НАТО. По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, итоги мероприятия вызвали в Киеве смешанные чувства. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — отметила депутат.

При этом президент США Джо Байден счел неважным вопрос членства Украины в НАТО. «Зеленский понимает следующее: в НАТО он сейчас или нет — к делу не относится, пока у него есть [взятые на себя западными странами] обязательства», — сказал американский лидер.