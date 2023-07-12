Акула укусила медсестру

Primicias: акула на Галапагосских островах напала на занимавшуюся сноркелингом женщину

На Галапагосских острова акула напала на американскую медсестру и укусила ее за ногу. Об этом сообщает Primicias.

Нападение произошло, когда 42-летняя Делайя Ириарте, гражданка США родом из Мексики, занималась сноркелингом. В результате женщина получила серьезные травмы ноги и ступни.

Позже Ириарте рассказала, что не видела укусившей ее рыбы. Она внезапно ощутила, что ее нога онемела, а затем поняла, что в воде много крови.

На записи произошедшего видно, как спасатели доставляют женщину на берег. Ее нога замотана в ткань.

Пострадавшую экстренно доставили в ближайшую больницу, после чего на военном вертолете перевели в больницу города Гуаякиль. Врачи провели Ириарте хирургическую операцию. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в США акула набросилась на 15-летнего серфера и вцепилась ему в ногу. Акула укусила подростка за стопу левой ноги, однако ему удалось быстро доплыть до берега.