Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:04, 12 июля 2023Из жизни

Акула укусила медсестру

Primicias: акула на Галапагосских островах напала на занимавшуюся сноркелингом женщину

На Галапагосских острова акула напала на американскую медсестру и укусила ее за ногу. Об этом сообщает Primicias.

Нападение произошло, когда 42-летняя Делайя Ириарте, гражданка США родом из Мексики, занималась сноркелингом. В результате женщина получила серьезные травмы ноги и ступни.

Позже Ириарте рассказала, что не видела укусившей ее рыбы. Она внезапно ощутила, что ее нога онемела, а затем поняла, что в воде много крови.

На записи произошедшего видно, как спасатели доставляют женщину на берег. Ее нога замотана в ткань.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Пострадавшую экстренно доставили в ближайшую больницу, после чего на военном вертолете перевели в больницу города Гуаякиль. Врачи провели Ириарте хирургическую операцию. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в США акула набросилась на 15-летнего серфера и вцепилась ему в ногу. Акула укусила подростка за стопу левой ноги, однако ему удалось быстро доплыть до берега.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом

    Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на одном направлении СВО

    ВСУ попытались провести разведку боем в районе Угледара

    Минобороны заявило об уничтожении складов с топливом ВСУ в Одесской области

    Электричка насмерть сбила человека в Москве

    Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

    Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

    Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

    Ким Кардашьян объяснила нежелание заводить новый роман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости