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22:02, 4 июля 2023Из жизни

Акула напала на занимавшегося серфингом подростка и укусила его за ногу

Fox News: в США акула напала на 15-летнего подростка и укусила его за ногу

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

В США акула набросилась на 15-летнего серфера и вцепилась ему в ногу. Об этом сообщает Fox News.

Хищная рыба напала на юношу, когда он занимался серфингом у берегов острова Файер Айленд, штат Нью-Йорк, вечером третьего июля. Акула укусила подростка за стопу левой ноги, однако ему удалось быстро доплыть до берега. Там пострадавшему оказал медицинскую помощь один из посетителей пляжа.

Вскоре на место приехали сотрудники полиции. Юношу доставили в больницу с незначительными травмами. Отмечается, что пятка и пальцы ног подростка не пострадали.

Ранее сообщалось, что юная гимнастка из США пережила нападение акулы. Хищница дважды укусила американку за бедро, оставив сотню ран.

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    Алиса Удовик
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