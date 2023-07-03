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16:53, 3 июля 2023Из жизни

Акула напала на девочку и оставила ей 100 кровоточащих ран

Fox News: девочка пережила нападение акулы, на ее бедре осталось 100 ран от зубов

Фото: Unsplash

Юная гимнастка из американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пережила нападение акулы. Как сообщает Fox News, на бедре девочки осталось 100 проколов от зубов хищницы.

12-летняя Магнолия Вудхед приехала в Коко-Бич, штат Флорида, чтобы принять участие в соревнованиях по гимнастике. Девочка купалась на пляже, когда на нее напала акула. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню ран.

Отец вытащил девочку из воды, и мать Мелисса Столлингс увидела, что нога дочери обильно кровоточит. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей наложили 50 швов.

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Хотя американка не смогла принять участия в соревнованиях, она поддерживала своих товарищей по команде со скамейки запасных.

Коко-Бич находится всего в часе езды от округа Волуси, известного как мировая столица укусов акул.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Спасатели доставили пострадавшего на берег и организовали его транспортировку на вертолете в медицинский центр в Майами.

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    Алиса Дмитриева
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