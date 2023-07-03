Акула напала на девочку и оставила ей 100 кровоточащих ран

Fox News: девочка пережила нападение акулы, на ее бедре осталось 100 ран от зубов

Юная гимнастка из американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пережила нападение акулы. Как сообщает Fox News, на бедре девочки осталось 100 проколов от зубов хищницы.

12-летняя Магнолия Вудхед приехала в Коко-Бич, штат Флорида, чтобы принять участие в соревнованиях по гимнастике. Девочка купалась на пляже, когда на нее напала акула. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню ран.

Отец вытащил девочку из воды, и мать Мелисса Столлингс увидела, что нога дочери обильно кровоточит. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей наложили 50 швов.

Хотя американка не смогла принять участия в соревнованиях, она поддерживала своих товарищей по команде со скамейки запасных.

Коко-Бич находится всего в часе езды от округа Волуси, известного как мировая столица укусов акул.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Спасатели доставили пострадавшего на берег и организовали его транспортировку на вертолете в медицинский центр в Майами.