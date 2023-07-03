Акула напала на девочку и оставила ей 100 кровоточащих ран
Юная гимнастка из американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пережила нападение акулы. Как сообщает Fox News, на бедре девочки осталось 100 проколов от зубов хищницы.
12-летняя Магнолия Вудхед приехала в Коко-Бич, штат Флорида, чтобы принять участие в соревнованиях по гимнастике. Девочка купалась на пляже, когда на нее напала акула. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню ран.
Отец вытащил девочку из воды, и мать Мелисса Столлингс увидела, что нога дочери обильно кровоточит. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей наложили 50 швов.
Хотя американка не смогла принять участия в соревнованиях, она поддерживала своих товарищей по команде со скамейки запасных.
Коко-Бич находится всего в часе езды от округа Волуси, известного как мировая столица укусов акул.
Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Спасатели доставили пострадавшего на берег и организовали его транспортировку на вертолете в медицинский центр в Майами.