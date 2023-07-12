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20:07, 12 июля 2023Путешествия

Летевшая из отпуска на Ибице туристка оказалась единственным пассажиром самолета

The Mirror: туристка отметила день рождения на Ибице и вернулась домой в пустом самолете

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Туристка из Джерси отметила день рождения с друзьями на Ибице и вернулась домой в пустом самолете. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 38-летняя Ханна Маден-Адамс (Hannah Maden-Adams), летевшая домой из отпуска, случайно оказалась единственным пассажиром на борту лайнера. Члены экипажа встретили ее как VIP-персону, поделилась женщина. Она отметила, что этот опыт был сюрреалистичным, так как обычно самолеты переполнены разговаривающими людьми.

Маден-Адамс смогла выбрать место на борту и получила максимум внимания от экипажа. «Когда мы были в воздухе, пилоты указывали на разные места и рекомендовали их для отдыха. Это было по-настоящему весело. Стюардессы болтали весь полет, было здорово познакомиться с ними, узнать об их жизни», — поделилась опытом пассажирка.

В январе мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета. Он опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете.

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    Зарина Дзагоева
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