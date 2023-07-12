Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о поставке кассетных боеприпасов словами о справедливости

Зеленский призвал оценить передачу кассетных боеприпасов с точки зрения справедливости
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о решении Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы. Об этом он заявил в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Его слова приводит Sky News.

Украинский президент признал, что у Киева бывают «небольшие разногласия в мелких деталях» с американскими партнерами. Так, добавил он, в Вашингтоне и ​​Конгрессе США поставки кассетных боеприпасов вызвали споры, некоторые политики не разделяли поддержки в отношении передачи таких снарядов.

«Я хочу, чтобы мы взглянули на это с другой точки зрения — с точки зрения справедливости», — сказал Зеленский и выразил благодарность президенту США Байдену за принятое решение о поставках кассетных боеприпасов.

Также Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

    Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

    Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

    ООН заявила о пытках задержанных на Украине

    Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

    Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

    Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

    Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

    Названа дата возвращения тепла в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости