Зеленский высказался о поставке кассетных боеприпасов словами о справедливости

Зеленский призвал оценить передачу кассетных боеприпасов с точки зрения справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о решении Вашингтона отправить Киеву кассетные боеприпасы. Об этом он заявил в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Его слова приводит Sky News.

Украинский президент признал, что у Киева бывают «небольшие разногласия в мелких деталях» с американскими партнерами. Так, добавил он, в Вашингтоне и ​​Конгрессе США поставки кассетных боеприпасов вызвали споры, некоторые политики не разделяли поддержки в отношении передачи таких снарядов.

«Я хочу, чтобы мы взглянули на это с другой точки зрения — с точки зрения справедливости», — сказал Зеленский и выразил благодарность президенту США Байдену за принятое решение о поставках кассетных боеприпасов.

Также Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.