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13:55, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным объектам

Зеленский: ВСУ будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Carl Court / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам, заявил глава государства Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что полученные от США боеприпасы будут применяться только за пределами городов и других населенных пунктов.

11 июля украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Администрация президента Байдена признала риски для мирных жителей, но заверила, что Киев будет их использовать лишь на территории, которую считает своей, минимизируя риски для собственного населения.

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    Алевтина Запольская
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