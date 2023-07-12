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12:50, 12 июля 2023Бывший СССР

Украина пообещала применять кассетные боеприпасы только за пределами городов

Минобороны Украины пообещало применять кассетные боеприпасы только за пределами городов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина будет применять полученные от США кассетные боеприпасы только за пределами городов и других населенных пунктов. С таким обещанием выступил министр обороны республики Алексей Резников, пишет американское издание Politico.

По словам командующего, согласно условиям сделки, Киев будет информировать Вашингтон и других союзников о каждом применении таких снарядов на территории, которую считает своей.

«Мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это изменило правила игры. В июле мы получили различные типы [снарядов к реактивным системам залпового огня], это стало следующим изменением правил игры. И я надеюсь, что кассетные боеприпасы [станут] следующим изменением правил игры», — сказал Резников.

Несмотря на обещания главы Минобороны, в ночь на 12 июля украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Он находится под контролем Вооруженных сил России. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.

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    Алевтина Запольская
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