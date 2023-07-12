Украина пообещала применять кассетные боеприпасы только за пределами городов

Минобороны Украины пообещало применять кассетные боеприпасы только за пределами городов

Украина будет применять полученные от США кассетные боеприпасы только за пределами городов и других населенных пунктов. С таким обещанием выступил министр обороны республики Алексей Резников, пишет американское издание Politico.

По словам командующего, согласно условиям сделки, Киев будет информировать Вашингтон и других союзников о каждом применении таких снарядов на территории, которую считает своей.

«Мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это изменило правила игры. В июле мы получили различные типы [снарядов к реактивным системам залпового огня], это стало следующим изменением правил игры. И я надеюсь, что кассетные боеприпасы [станут] следующим изменением правил игры», — сказал Резников.

Несмотря на обещания главы Минобороны, в ночь на 12 июля украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Он находится под контролем Вооруженных сил России. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.