Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:20, 12 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как отреагировали в России?

Оперативные службы сообщили об обстреле ВСУ Токмака в Запорожье кассетными боеприпасами

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. По предварительное информации, использовались кассетные боеприпасы, передает ТАСС.

По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки

оперативные службы Запорожской области

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины станут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но также для нанесения ударов по мирным жителям.

6 июля стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Данное решение было принято после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме. Отмечается, что кассетные боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления.

Материалы по теме:
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023
Украина анонсировала главные события контранступления. Что об этом думают на Западе и в России?
Украина анонсировала главные события контранступления. Что об этом думают на Западе и в России?
28 июня 2023

В ответ на обстрел Токмака Медведев призвал расчехлять российский арсенал

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским военнослужащим придется применять превентивные меры для обнаружения кассетных боеприпасов с целью уничтожения их во время подготовки.

Материалы по теме:
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ.Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
5 июня 2023
Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область. Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
Из-за ударов Украины по Каховской ГЭС затопило Херсонскую область.Как разрушение плотины изменит ход боевых действий?
7 июня 2023

Шойгу пообещал применить аналогичные средства в случае использования ВСУ кассетных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена применить аналогичные средства в случае поставок на Украину и использования ВСУ кассетных боеприпасов.

В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ

Сергей Шойгуминистр обороны России

Глава Минобороны отметил, что у России также имеются кассетные бомбы, гораздо более эффективные, чем американские, однако Москва не использует их в ходе проведения специальной военной операции (СВО), поскольку осознает угрозу для мирного населения.

Шойгу также добавил, что командование Объединенной группировки войск предпринимает дополнительные меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов подобных типов вооружений.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки США кассетных боеприпасов Украине не повлияют на ход специальной военной операции. Ранее она усомнилась в словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что армия страны будет вести учет указанных снарядов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как отреагировали в России?

    Мозг людей оказался способен слышать тишину

    В НАТО признали вмешательство в украинский вопрос после Майдана

    Небензя заявил о праве России провести свое расследование по «Северным потокам»

    16-летнюю российскую теннисистку наказали за поведение на Уимблдоне

    В России назвали бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

    В США рассказали о мрачном сигнале НАТО Зеленскому

    В Совбезе РФ призвали ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

    Конгрессвумен внесла поправки о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине

    Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости