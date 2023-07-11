ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как отреагировали в России?

Оперативные службы сообщили об обстреле ВСУ Токмака в Запорожье кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. По предварительное информации, использовались кассетные боеприпасы, передает ТАСС.

По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки оперативные службы Запорожской области

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины станут применять кассетные боеприпасы не только на фронте, но также для нанесения ударов по мирным жителям.

6 июля стало известно, что США уже приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Данное решение было принято после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме. Отмечается, что кассетные боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления.

В ответ на обстрел Токмака Медведев призвал расчехлять российский арсенал

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским военнослужащим придется применять превентивные меры для обнаружения кассетных боеприпасов с целью уничтожения их во время подготовки.

Шойгу пообещал применить аналогичные средства в случае использования ВСУ кассетных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена применить аналогичные средства в случае поставок на Украину и использования ВСУ кассетных боеприпасов.

В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ Сергей Шойгу министр обороны России

Глава Минобороны отметил, что у России также имеются кассетные бомбы, гораздо более эффективные, чем американские, однако Москва не использует их в ходе проведения специальной военной операции (СВО), поскольку осознает угрозу для мирного населения.

Шойгу также добавил, что командование Объединенной группировки войск предпринимает дополнительные меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов подобных типов вооружений.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки США кассетных боеприпасов Украине не повлияют на ход специальной военной операции. Ранее она усомнилась в словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что армия страны будет вести учет указанных снарядов.

