Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 11 июля 2023Россия

Шойгу пригрозил использовать российские кассетные боеприпасы против ВСУ

Шойгу пригрозил использовать кассетные боеприпасы против ВСУ в ответ на поставки США
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова во вторник, 11 июля, приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Москва всегда воздерживалась от применения данных боеприпасов в ходе специальной военной операции, так как понимает их угрозу для мирного населения. Хотя, отметил он, у российских сил есть на вооружении кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

Шойгу также предупредил, что передача Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву приведет к затягиванию конфликта.

Ранее стало известно о планах США передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме уверены, что Киев будет использовать их на территории своей страны, минимизируя риски для собственного населения.

Инициативу Соединенных Штатов не поддержали премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Критика последовала и со стороны некоторых общественников и других политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу пригрозил использовать российские кассетные боеприпасы против ВСУ

    Перечислены правила поиска подходящего парфюма

    Популярный российский блогер разочаровался в жизни в США

    Десять пар близнецов родились в одной больнице одновременно

    Шансы российских магазинов заменить IKEA оценили

    Глава Минобороны Украины сообщил о создании коалиции для обучения пилотов

    Инфляцию в России назвали одной из самых низких в мире

    В НАТО признали место Украины в составе альянса

    Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого

    Анита Цой похвасталась сумкой по цене квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости