Шойгу пригрозил использовать российские кассетные боеприпасы против ВСУ

Шойгу пригрозил использовать кассетные боеприпасы против ВСУ в ответ на поставки США

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова во вторник, 11 июля, приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Москва всегда воздерживалась от применения данных боеприпасов в ходе специальной военной операции, так как понимает их угрозу для мирного населения. Хотя, отметил он, у российских сил есть на вооружении кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

Шойгу также предупредил, что передача Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву приведет к затягиванию конфликта.

Ранее стало известно о планах США передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме уверены, что Киев будет использовать их на территории своей страны, минимизируя риски для собственного населения.

Инициативу Соединенных Штатов не поддержали премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Критика последовала и со стороны некоторых общественников и других политиков.