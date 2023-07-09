Перечислены не поддержавшие поставки кассетных бомб Киеву страны НАТО

Il Fatto Quotidiano: поставки кассетных боеприпасов Киеву не одобряют несколько стран НАТО

Решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующей Конвенцией, вызвало первую очевидную критику в адрес американского лидера Джо Байдена со стороны европейских союзников по блоку НАТО. Об этом в воскресенье, 9 июля, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, эту инициативу не поддержали премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Критика последовала и со стороны некоторых общественников и других политиков.

Il Fatto Quotidiano обратила внимание на то, что Америка использовала кассетные боеприпасы в Ираке в 2003 году и в Афганистане.

6 июля представитель администрации Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Вашингтон объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления. Бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг считает, что этот вид вооружения не поможет Вооруженным силам Украины справиться с основными препятствиями.