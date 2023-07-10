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13:10, 10 июля 2023Бывший СССР

В ДНР спрогнозировали применение ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям

Гагин заявил, что ВСУ станут применять кассетные боеприпасы для ударов по мирным жителям

Фото: Gabriel Jenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут применят кассетные боеприпасы не только на фронте, но также для нанесения ударов по мирным жителям. Действия Киева спрогнозировал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Все эти (кассетные — прим. «Ленты.ру») боеприпасы будут применены не только на фронте, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов — туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения», — заявил Гагин.

Он добавил, что Киев ранее обещал воздерживаться от применения других видов вооружения против гражданского населения, но эти обещания оказались ложью.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российским военнослужащим придется применять превентивные меры для обнаружения кассетных боеприпасов с целью уничтожения их во время подготовки.

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    Алевтина Запольская
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