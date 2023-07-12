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17:16, 12 июля 2023Путешествия

Турист поехал в отпуск с семьей на популярный курорт и утонул в бассейне отеля

Daily Mail: отдыхавший с семьей в Португалии 27-летний турист утонул в бассейне отеля

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Британский турист поехал в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, семейство решило провести отдых в гостинице на популярном курорте Албуфейра. 27-летнего мужчину обнаружили в воде с остановившимся сердцем и пытались реанимировать, однако все попытки были безуспешными. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее полицейские задержали в аэропорту Майорки британского туриста, который изнасиловал свою подругу в отеле и попытался сбежать. Преступник попался правоохранителям спустя несколько часов после инцидента. Он собирался вылететь на родину.

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    Зарина Дзагоева
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