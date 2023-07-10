Турист изнасиловал свою подругу в отеле, попытался сбежать и попался полиции

Британский турист изнасиловал свою подругу в отеле на Майорке и попался полиции

Полиция задержала в аэропорту Майорки британского туриста, который изнасиловал свою подругу в отеле и попытался сбежать. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 38-летний мужчина, имя которого не называется, напал на 24-летнюю спутницу в ванной гостиничного номера на курорте Магалуф. Преступник попался правоохранителям спустя несколько часов после инцидента. Он собирался вылететь на родину.

Вскоре турист должен предстать перед судом.

Ранее на греческом острове Родос туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.