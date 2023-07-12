Мужчина напал с ножом на бывшую жену в российской больнице

В Кизляре проживший в браке 40 лет пожилой мужчина напал с ножом на бывшую жену в больнице

В Кизляре пожилой мужчина напал с ножом на бывшую жену, попавшую в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Супруги прожили вместе более 40 лет, у них родилась общая дочь. Спустя время муж стал часто кричать и поднимать руку на женщину, в результате она переехала на съемную квартиру.

В июле женщину доставили в больницу. 11 июля ее должны были выписать. Бывший супруг узнал о том, где находится его экс-возлюбленная, спрятал нож в ботинок и пришел к ней в палату. Странного посетителя заметила соседка и закричала. Бывшая супруга обернулась на крик и успела схватить за руку мужа, который собирался нанести удар ножом ей в сердце.

После задержания мужчина не стал отрицать своих намерений и признался в содеянном.