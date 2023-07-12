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14:31, 12 июля 2023Путешествия

Летевший в Турцию российский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Самолет Azur Air вернулся в аэропорт вылета из-за сигнализации о неубранном шасси

Фото: Leiada Krozjhen / Unsplash

Летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 11 июля с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.

Капитан воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

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Отмечается, что посадка в московской авиагавани прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в июле пассажирский самолет Embraer EMB 120 протаранил ограждение в аэропорту столицы Сомали Могадишо и попал на видео. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Halla Airlines. На кадрах видно, как после жесткой посадки воздушное судно на большой скорости врезается в бетонный барьер.

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    Фариза Бацазова
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