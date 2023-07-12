Стало известно о найденном в Подмосковье беспилотнике со взрывчаткой

«Shot»: в Подольске обнаружили беспилотник, предположительно, начиненный взрывчаткой

В подмосковном Подольске обнаружили беспилотник, предположительно, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, дрон был обнаружен еще 11 июля. Как стало известно Shot, к беспилотнику был прикреплен изолентой объект, после изучения которого служебная собака подала сигнал о взрывчатке.

Сотрудникам специальных служб пришлось эвакуировать жителей окрестных домов — вес потенциально взрывоопасного предмета составлял около 600 граммов.

Дрон отправлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких километрах от крымского села Ароматное. Дрон обнаружил местный житель по время покоса травы.