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09:43, 12 июля 2023Россия

Стало известно о найденном в Подмосковье беспилотнике со взрывчаткой

«Shot»: в Подольске обнаружили беспилотник, предположительно, начиненный взрывчаткой

Фото: Telegram-канал SHOT

В подмосковном Подольске обнаружили беспилотник, предположительно, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, дрон был обнаружен еще 11 июля. Как стало известно Shot, к беспилотнику был прикреплен изолентой объект, после изучения которого служебная собака подала сигнал о взрывчатке.

Сотрудникам специальных служб пришлось эвакуировать жителей окрестных домов — вес потенциально взрывоопасного предмета составлял около 600 граммов.

Дрон отправлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких километрах от крымского села Ароматное. Дрон обнаружил местный житель по время покоса травы.

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    Марк Леонов
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