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17:36, 12 июля 2023Мир

НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае необходимости

Президент Польши Дуда: в случае нападения НАТО перебросит в страну 100 тысяч солдат

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что НАТО на саммите в Вильнюсе приняла план, по которому в случае необходимости в страну будет переброшено 100 тысяч солдат стран альянса. Его цитирует РИА Новости.

Дуда пояснил, что в случае нападения на страну в Польшу будут готовы перебросить «плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны». «Это постулаты, которые были приняты и которые были утверждены НАТО в рамках планов обороны», — добавил он.

Агентство уточняет, что сейчас в Польше находятся около 10 тысяч солдат стран НАТО.

Ранее Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта.

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    Антон Похиляк
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