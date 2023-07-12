Составлен портрет типичного владельца китайской машины в России

«Росгосстрах» и «Открытие»: усредненному владельцу китайского авто в РФ 35-40 лет

Россиянам описали портрет усредненного россиянина, который приобрел новый автомобиль китайской марки. Об этом говорится в анализе «Росгосстраха» и банка «Открытие», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно анализу, усредненному владельцу китайского автомобиля в России 35-40 лет, это мужчина, живущий в экономически развитой европейской части России, который взял машину в кредит. Эта информация получена на основе изучения данных клиентов, которые оформляли договоры КАСКО на автомобили китайских марок Chery, Exeed, Haval, Geely и других.

Чаще всего эти автомобили страхуют мужчины, при этом таких женщин также оказалось немало — 36,5 процента. На 35-40 летних россиян приходится 26 процентов договоров страховки. Лидерами по приобретению договоров страхования оказались Москва и Подмосковье (23,6 процента), Санкт-Петербург и Ленинградская область (12,8 процента) и Нижегородская область (10,3 процента).

Большинство россиян покупают новые китайские автомобили в кредит. Приобрести машину без займа смогли лишь 13,9 процента автовладельцев. За первые шесть месяцев 2023 года на новую китайскую машину был оформлен каждый второй автокредит, приводит данные «Открытие Авто». В среднем займ на покупку машины составлял два миллиона рублей при средней стоимости автомобиля в 2,6 миллиона.

За первые пять месяцев 2023 года Россия стала лидером по импорту китайских автомобилей. На втором месте оказалась Мексика. В Россию с начала года экспортировали 287 тысяч авто, в Мексику — 159 тысяч.

При этом с 26 июня по 2 июля лидером по продажам в России оказался «АвтоВАЗ». Россияне за это время приобрели 3747 машин Lada GRANTA. Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1251 автомобиль), на третьем — Lada Vesta NG (1169 штук автомобилей).