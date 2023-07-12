Мощный пожар в российском регионе на площади 1500 квадратов попал на видео

МЧС: пожар в Екатеринбурге, где горят поддоны, локализован на площади 1500 квадратов

Видео: Telegram-канал МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар, загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. В настоящее время возгорание локализовано на площади 1500 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что локализация произошла в 4:17 по местному времени (2:17 мск), сотрудники ведомства нарастили группировку сил и средств на месте пожара, развернули оперативный штаб.

В ликвидации возгорания задействованы 15 единиц специальной техники и 47 человек личного состава МЧС российского региона. Тушение осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и сильным тепловым потоком. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее на юге Москвы на улице Подольских Курсантов загорелся металлический ангар. При тушении возгорания взорвался баллон, данных о пострадавших нет.