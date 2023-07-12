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17:09, 12 июля 2023Мир

Генсек НАТО прокомментировал право Украины на вступление в альянс

Генсек НАТО: альянс подтвердил право Украины на вступление без выполнения плана действий

Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал право Украины на вступление в альянс, передает РИА Новости.

«Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились убрать требование по [выполнению] плана действий для членства», — сказал он.

По его словам, это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг.

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    Анастасия Заикина
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