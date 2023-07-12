Количество подтоплений в районе Туапсе удвоилось

Число подтопленных придомовых территорий в Туапсинском районе увеличилось вдвое, до 650

Количество подтопленных придомовых территорий в 11 населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, на который обрушились ливни, удвоилось до 650. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС сообщают РИА Новости.

По данным ведомства, в 10 утра этого же дня аналогичный показатель для 10 населенных пунктов Туапсинского района составлял 316 придомовых территорий. «В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода,, сказал собеседник агентства», — поделился информацией собеседник агентства. Кроме того, в МЧС рассказали, что ликвидацией последствий сейчас занимаются 268 специалистов коммунальных служб, а также 66 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопления ливнями насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода. В городской администрации сообщили, что местные жители останутся без воды до момента, пока со станции не откачают воду и не запустят насос.