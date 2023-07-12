Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:29, 12 июля 2023Среда обитания

Жители Туапсе остались без воды из-за дождей

В Туапсе приостановили подачу холодной воды из-за подтопления насосной станции

Фото: cataclysm_of_nature / Globallookpress.com

В Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопления ливнями насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). О том, что местные жители остались без воды, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Будет приостановлена подача холодной воды на Грознефть: улицы Верхнекордонную, Нижнекордонную, Пархоменко, Туапсинскую, Волгоградскую, Ялтинскую, Адлеровскую, Грибоедова, а также в село Краянское», — объявили власти. Водоснабжение прекращено с 9:45 по московскому времени до момента, пока со станции не откачают воду и не запустят насос.

В ночь на 13 июня в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые дожди. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень.

Ранее стало известно, что троих пропавших при потопе в Туапсе людей снесло потоком воды вместе с домом. Внутри жилой постройки находились две женщины в возрасте 19 и 22 лет, а также 15-летний подросток. Когда вода попала в дом, они вызвали спасателей, однако всего через несколько минут здание смыло.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Российскую телеведущую избили на Бали

    Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

    Зеленский попросил конкретизировать условия для вступления Украины в НАТО

    Россиянина осудили на шесть с половиной лет за покупку осколочной гранаты

    Эксперты дали советы по избавлению от мышечной усталости

    Жители Туапсе остались без воды из-за дождей

    Аналитик высказался о причинах роста курсов доллара и евро

    Западной Европе предрекли аномально теплую зиму

    Стали известны подробности о состоянии госпитализированного сына Ефремова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости