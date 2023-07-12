Жители Туапсе остались без воды из-за дождей

В Туапсе приостановили подачу холодной воды из-за подтопления насосной станции

В Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопления ливнями насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). О том, что местные жители остались без воды, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Будет приостановлена подача холодной воды на Грознефть: улицы Верхнекордонную, Нижнекордонную, Пархоменко, Туапсинскую, Волгоградскую, Ялтинскую, Адлеровскую, Грибоедова, а также в село Краянское», — объявили власти. Водоснабжение прекращено с 9:45 по московскому времени до момента, пока со станции не откачают воду и не запустят насос.

В ночь на 13 июня в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые дожди. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень.

Ранее стало известно, что троих пропавших при потопе в Туапсе людей снесло потоком воды вместе с домом. Внутри жилой постройки находились две женщины в возрасте 19 и 22 лет, а также 15-летний подросток. Когда вода попала в дом, они вызвали спасателей, однако всего через несколько минут здание смыло.