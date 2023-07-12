Троих пропавших при потопе в Туапсе людей снесло потоком воды вместе с домом

Shot: троих пропавших при потопе в Туапсе людей снесло потоком воды вместе с домом

Трех человек, пропавших при потопе в Туапсинском районе Краснодарского края, снесло потоком воды вместе с домом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, вода попала в дом в поселке Тюменский около шести утра. Внутри находились две женщины в возрасте 19 и 22 лет, а также 15-летний подросток. Они сразу начали звонить матери с вопросами о дальнейших действиях, а также вызвали спасателей, однако уже через несколько минут здание смыло.

Каналу также стали известны имена пропавших россиян — Ангелина К., Александр К. и Екатерина П.

По информации авторов поста, число пропавших при наводнении на Кубани возросло до четырех. К спасателям поступило сообщение о том, что потоком воды также снесло машину вместе с сидящим в ней мужчиной.

Ранее о троих пропавших без вести при потопе в Туапсинском районе сообщал оперштаб Краснодарского края. Информация о четвертом официально не подтверждена.

В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа выпало 144 миллиметра осадков, что привело к сильным подтоплениям. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации. Проводится эвакуация жителей в пункты временного размещения.