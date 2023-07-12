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12:58, 12 июля 2023Россия

Число пропавших без вести при потопе на Кубани возросло

Shot: четыре человека пропали без вести при потопе в Туапсинском районе Кубани

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число пропавших без вести при потопе в Туапсинском районе Кубани возросло до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края дал информацию о трех пропавших россиянах.

Сильные дожди обрушились на российский регион в ночь на 12 июля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков оказались в зоне подтопления.

Из-за непогоды в четырех населенных пунктах Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

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    Евгения Куликова
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