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18:55, 12 июля 2023Из жизни

Выживальщик сбежал из тюрьмы по простыням

CBS News: опасный преступник сбежал из тюрьмы в США по связанным простыням

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Опасный преступник с навыками выживальщика сбежал из тюрьмы в американском городе Уоррен, штат Пенсильвания. Об этом сообщает CBS News.

При побеге заключенный Майкл Берхам использовал связанные вместе простыни. Он был судим по обвинению в поджоге и грабеже, а также проходит подозреваемым по делам об угоне автомобиля, похищении семейной пары и других тяжких преступлениях. «Он считается опасным. Мы просим общественность быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях», — сообщили в полиции.

«Берхам — выживальщик-самоучка с военным опытом. Он может укрыться в лесной местности недалеко от города», — заявил на пресс-конференции представитель полиции Пенсильвании, подполковник Джордж Бивенс. Жителей округа Уоррен призвали проверить свои дома и записи с камер наблюдения и связаться с правоохранительными органами, если они заметят что-то подозрительное.

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    Алиса Дмитриева
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