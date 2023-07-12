Выживальщик сбежал из тюрьмы по простыням

CBS News: опасный преступник сбежал из тюрьмы в США по связанным простыням

Опасный преступник с навыками выживальщика сбежал из тюрьмы в американском городе Уоррен, штат Пенсильвания. Об этом сообщает CBS News.

При побеге заключенный Майкл Берхам использовал связанные вместе простыни. Он был судим по обвинению в поджоге и грабеже, а также проходит подозреваемым по делам об угоне автомобиля, похищении семейной пары и других тяжких преступлениях. «Он считается опасным. Мы просим общественность быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях», — сообщили в полиции.

«Берхам — выживальщик-самоучка с военным опытом. Он может укрыться в лесной местности недалеко от города», — заявил на пресс-конференции представитель полиции Пенсильвании, подполковник Джордж Бивенс. Жителей округа Уоррен призвали проверить свои дома и записи с камер наблюдения и связаться с правоохранительными органами, если они заметят что-то подозрительное.

За информацию о местонахождении преступника местные власти объявили вознаграждение в размере почти 10 тысячи долларов (912,6 тысячи рублей).

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