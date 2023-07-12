Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 12 июля 2023Бывший СССР

Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова на Украину

Пушилин заявил, что обмен боевиков Азова в 2022 году был более болезненным

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2022 году был более болезненным, чем нынешнее возвращение их командиров из Турции на Украину. Такую оценку события политик дал в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены», — сказал Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    В российском регионе тигр напал на инспектора охотнадзора

    Япония запустит лунный модуль SLIM

    В российском поселке частично пропало электричество после обстрела ВСУ

    Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова на Украину

    Вылетевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку

    Венгрия назвала единственное правильное решение на саммите НАТО

    Стало известно об исполнителе главной роли в адаптации «Постучись в мою дверь»

    Хавбек сборной России перешел во французский клуб

    Китай раскритиковал политику НАТО и привел в пример отношения с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости