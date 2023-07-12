Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова на Украину

Пушилин заявил, что обмен боевиков Азова в 2022 году был более болезненным

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2022 году был более болезненным, чем нынешнее возвращение их командиров из Турции на Украину. Такую оценку события политик дал в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены», — сказал Пушилин.