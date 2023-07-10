В России призвали пересмотреть отношения с Турцией из-за сотрудничества с Киевом

Депутат Красов призвал пересмотреть отношения с Турцией из-за завода Bayraktar на Украине

России пора пересмотреть отношения с Турцией из-за ее тесного сотрудничества с Киевом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал к такому шагу из-за строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на территории Украины.

«Сколько бы турецкая сторона ни клялась в дружбе и добрососедстве Российской Федерации, через определенные моменты они проводят некие действия, что даже враги так не поступают. Можно вспомнить о действиях турецкой стороны, когда самолет был сбит, вспомним нападение на нашего посла и последние действия — освобождение членов полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Было соглашение между Турцией и Россией. Получается, соглашение между двумя странами они в одночасье нарушили, не спросив российскую сторону. Теперь новое событие — размещение завода по изготовлению беспилотников, которые будут наносить удары не только по военнослужащим, но и по мирным жителям», — сказал депутат.

По мнению парламентария, Москве стоит задуматься о взаимодействии с Анкарой. При этом он отметил, что речи о разрыве дипломатических отношений не идет.

Наверное, настало время пересмотреть отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? О каком добрососедстве может идти речь, если они поддерживают противоположную сторону в нашем конфликте? Андрей Красов депутат Госдумы

На территории Украины началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Турецкая компания планирует начать там выпуск боевых дронов уже в 2025 году. Инвестиции в производство превысили 95 миллионов долларов.