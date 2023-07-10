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11:17, 10 июля 2023Бывший СССР

На Украине начали строить завод по производству Bayraktar

На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает ТАСС.

«Если вы говорите именно о том заводе Bayraktar, о котором мы уже знаем, что пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались уже строительные работы. И завод начал строиться на деле, а не только на меморандума», — сообщил он.

Кроме того, Камышин указал, что в подписанном с Турцией меморандуме говорится и о других производствах.

8 июля стало известно, что Турция и Украина подписали меморандум, в рамках которого страны продолжат вместе развивать производство беспилотников.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Отмечалось, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на Украине составляет более 95 миллионов долларов.

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    Алина Гончарова
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