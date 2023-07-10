На Украине начали строить завод по производству Bayraktar

На Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar

На Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Об этом заявил министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает ТАСС.

«Если вы говорите именно о том заводе Bayraktar, о котором мы уже знаем, что пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались уже строительные работы. И завод начал строиться на деле, а не только на меморандума», — сообщил он.

Кроме того, Камышин указал, что в подписанном с Турцией меморандуме говорится и о других производствах.

8 июля стало известно, что Турция и Украина подписали меморандум, в рамках которого страны продолжат вместе развивать производство беспилотников.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Отмечалось, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на Украине составляет более 95 миллионов долларов.